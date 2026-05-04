    Қазақстан құрамасы Тәжікстандағы Grand Slam турнирін бір медальмен аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстанның Душанбе қаласында дзюдодан Grand Slam турнирі аяқталды.

    Фото: ҚР ҰОК

    Ұлттық құрама балуандары бұл байрақты бәсекеде бір қола медаль жеңіп алды.

    ҚР ҰОК мәліметінше, 60 келіге дейінгі салмақта Нұраділ Әлжан жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

    Сондай-ақ Асқар Нарқұлов (81 келіге дейін) және Даниил Крылов (90 келіге дейін) қола жүлде үшін өткен белдесуде жеңіліп қалды. Осылайша қос балуан жарысты бесінші орынмен аяқтады.

    Айта кетейік, 1 мамырда Тәжікстанның Душанбе қаласында дзюдодан «Үлкен дулыға» турнирі басталған еді.

     

     

    Эльмира Оралбаева
