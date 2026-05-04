Қазақстан құрамасы Тәжікстандағы Grand Slam турнирін бір медальмен аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстанның Душанбе қаласында дзюдодан Grand Slam турнирі аяқталды.
Ұлттық құрама балуандары бұл байрақты бәсекеде бір қола медаль жеңіп алды.
ҚР ҰОК мәліметінше, 60 келіге дейінгі салмақта Нұраділ Әлжан жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Сондай-ақ Асқар Нарқұлов (81 келіге дейін) және Даниил Крылов (90 келіге дейін) қола жүлде үшін өткен белдесуде жеңіліп қалды. Осылайша қос балуан жарысты бесінші орынмен аяқтады.
Айта кетейік, 1 мамырда Тәжікстанның Душанбе қаласында дзюдодан «Үлкен дулыға» турнирі басталған еді.