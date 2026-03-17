    14:57, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстан құрамасы тректегі велоспорттан Азия чемпионатына қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы тректегі велоспорттан Филиппиннің Тагайтай қаласында өтетін Азия чемпионатына қатысады. Бұл туралы ҰОК хабарлады. 

    Фото: ҰОК

     Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:

    Ерлер: Максим Хорошавин, Әлішер Жұмақан, Дмитрий Носков, Рамис Дінмұхаметов, Илья Карабутов, Кирилл Курдиди, Данияр Шаяхметов, Дмитрий Резанов.

    Әйелдер: Рината Сұлтанова, Мария Елькина, Ангелина Буренкова.

    Құрлық біріншілігі 21-31 наурыз аралығында өтеді.

    Айта кетелік бүгін UEFA Чемпиондар лигасы 1/8 финалының қарымта ойындары басталады.

    Тегтер:
    Велоспорт Ұлттық Олимпиада комитеті Спорт
    Назым Бөлесова
