Қазақстан құрамасының футболшысы Михаил Габышев кәсіби мансабын аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM - Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.
Михаил Габышев Қазақстан ұлттық құрамасының жейдесінде 12 матч өткізіп, 1 гол мен 1 нәтижелі пастың авторы атанды.
Отандасымыз UEFA Ұлттар лигасында Беларусь құрамасына қақпасына соққан голы жанкүйер есінде қалды. Сол кездесуде Қазақстан құрамасы 2:1 есебімен жеңіске жеткен еді.
Михаил Габышев 1990 жылы 2 қаңтарда дүниеге келген.
Футболшы мансабында 2008 жылдан бері «Шахтер», «Атырау», «Астана», «Каспий» және «Елімай» командаларында ойнады.
Михаил Габышев футболшы мансабында қарағандылық «Шахтер» (2012), елордалық «Астана» (2022) сапында Қазақстан чемпионы атанды.
