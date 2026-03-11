Қазақстан мемлекеттік жаңғыру кезеңін аяқтауға жақын — грузиялық сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM — Сарапшылардың пікірінше, 15 наурызда өтетін Конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі референдум елдегі саяси реформаларды жалғастыру мен мемлекеттік жүйені жаңғыртудың маңызды кезеңі саналады.
Грузиялық саяси сарапшы Гела Васадзе Kazinform тілшісіне берген сұхбатында Қазақстан қазіргі таңда дамудың маңызды белесінен өтіп жатқанын атап өтті. Ол бұл кезеңді заманауи ұлттық мемлекетті қалыптастырудың шешуші кезеңі деп бағалады.
Васадзе реформалардың билік тармақтарының теңгерімін арттыру, қоғамдағы жаңғыру талабын қанағаттандыру үшін және халықаралық ахуалдың жылдам өзгеруіне жауап ретінде жасалып отырғанын атап өтті. Ол ұсынылып отырған саяси және конституциялық өзгерістерді қисынды әрі уақытылы қадам деп санайды.
— Шын мәнінде, бұл мемлекеттік институттарды жаңа жағдайға бейімдеу. Ел бір мезгілде ішкі тұрақтылықты сақтап, белсенді сыртқы саясат жүргізуге дайын болуы керек, — деді сарапшы.
Сарапшы реформалардың халықаралық тәжірибеге сай екенін де атап өтті. Оның айтуынша, Конституциялық дамудың бір ғана әмбебап үлгісі жоқ, әр мемлекет өз даму жолынан өтеді.
— Әр мемлекет өзінің институционалдық даму жолынан өтеді. Қазақстандағы өзгерістер мемлекеттік институттардың тұрақтылығын нығайтуға, өкілеттіктерді қайта бөлуге және билік жүйесін теңгерімді етуге бағытталған, бұл әлемдік саяси модернизация тәжірибесіне сәйкес келеді, — деді ол.
Сарапшы реформаларды халықаралық бағалау мәніне де тоқталды. Қазақстан Орталық Азиядағы ең ірі экономика және Еуропа мен Азия арасындағы маңызды транзиттік мемлекет болып қана қоймай, аймақтық тұрақтылыққа да тікелей ықпал етеді. Сол себепті басқаруды жетілдіруге және мемлекеттің тұрақтылығын арттыруға бағытталған реформалар тек ішкі даму үшін емес, бүкіл аймақтық ынтымақтастық пен қауіпсіздікке де әсер етеді.
— Халықаралық серіктестер мен көршілер Қазақстанды экономикалық, көлік, энергетикалық және саяси мәселелерді шешетін сенімді мемлекет ретінде бағалайды. Институционалдық жаңғыру қаншалықты сәтті жүзеге асса, елдің өзі де, бүкіл аймақтық қауіпсіздік пен ынтымақтастық жүйесі де соғұрлым мықты болады, — деп түйіндеді сарапшы.
Естеріңізге сала кетейік, 2026 жылғы 12 ақпанда Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының қорытынды жобасы жарияланды.
Жаңа Конституция бойынша референдум Қазақстанда 15 наурызда өтеді.