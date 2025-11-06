KZ
    Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар туралы меморандумға қол қойды

    ВАШИНГТОН. KAZINFORM —  Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасы және Америка Құрама Штаттары арасында аса маңызды минералдар саласы бойынша ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар саласы бойынша меморандумға қол қойды
    Фото: Ақорда

    Құжатқа ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев пен АҚШ Сауда министрі Говард Латник қол қойды. 

    Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар саласы бойынша меморандумға қол қойды
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Президент АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марк Рубиомен және Дональд Трамп Әкімшілігінің басқа да өкілдерімен кездесті.

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
