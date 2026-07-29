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    Қазақстан мен АҚШ G20 саммиті алдындағы дайындықты талқылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубиомен телефон арқылы сөйлесуі өтті.

    Казахстан и США, флаги
    Коллаж: Kazinform

    СІМ-нің мәліметінше тараптар кеңейтілген стратегиялық серіктестік шеңберіндегі екіжақты күн тәртібінің өзекті мәселелерін, сондай-ақ Мемлекет басшысының G20 саммитіне қатысуына орай АҚШ-қа алдағы сапарына дайындық барысын талқылады.

    Сұхбат барысында Каспий құбыр консорциумына (КҚК) қатысты жағдай да егжей-тегжейлі талқыланды. 

    Айта кетелік АҚШ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Майамиде өтетін G20 саммитіне шақырған еді.

    АҚШ ҚР СІМ Саммит
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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