Қазақстан мен АҚШ ЖОО-лары ЖИ мен биотехнология саласында бірлескен жобаларды іске асырады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов Аризона университетінің президенті, доктор Суреш Гаримелламен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Кездесуде білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту, Қазақстан үшін басым бағыттар бойынша бірлескен академиялық бағдарламаларды кеңейту, ғылыми зерттеулер жүргізу және технологиялар трансфері мәселелері талқыланды.
Аризона университеті Қазақстанның ғылыми-білім беру әлеуетін арттыру бағытында әріптестік орнатқан алғашқы шетелдік жоғары оқу орындарының бірі болды.
Бүгінде М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті мен Аризона университеті арасында стратегиялық серіктестік жолға қойылған. Бірлескен бағдарламалар бойынша 1,2 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Биыл алғашқы түлектер оқуын аяқтайды.
– Қазақстанның жаңа Конституциясы білім, ғылым және инновацияны мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағыттары ретінде айқындайды. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев адами капиталды дамытуды еліміздің басты басымдықтарының бірі ретінде белгіледі. Біз үздік халықаралық тәжірибелерді енгізіп, ғылыми-зерттеу ынтымақтастығын кеңейте отырып, өңірлік академиялық және зерттеу хабын қалыптастыратын боламыз, – деді Олжас Бектенов.
Аризона университетінің президенті Суреш Гаримелла Қозыбаев университетімен бірлескен жобаның табысты жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі – ғылыми зерттеулерді дамыту.
– Біз білім берудегі ынтымақтастық моделін Қозыбаев университетінде қолдандық, сол арқылы студенттердің көп санын қамти отырып, сіздің елдегі басқа да жоғары оқу орындарында кеңінен таратуға болатынын дәлелдедік. Өзіміз үшін үш негізгі басымдықты таңдадық, олар – студенттердің жетістігі, ғылыми зерттеулер және қоғамға қызмет ету мен жергілікті қауымдастықтардың дамуы, – деді Суреш Гаримелла.
Кездесуде ғылыми-зерттеу бағытындағы бірлескен жұмыстарға ерекше назар аударылды.
Қозыбаев университеті мен Аризона университеті су ресурстары, агрогеномика, биоинформатика, күкірт өңдеу, жасанды интеллект, цифрлық денсаулық сақтау және инклюзивті білім беру бағыттары бойынша жобаларды жүзеге асырып келеді.
Соның бірі – Солтүстік Қазақстан облысының су ресурстарына мониторинг жүргізу, тазарту және тиімді пайдалану жобасы.
Сонымен қатар ауыл шаруашылығы дақылдарының геномдық селекциясы, Қазақстандағы бірегей жануарлар мен өсімдіктердің, оның ішінде Каспий итбалығы мен Грейг қызғалдағының генофондын сақтау бағытында зерттеулер жүргізіліп жатыр.
Бұдан бөлек, күкіртті қайта өңдеу технологияларын әзірлеу және жоғары қосылған құны бар өнімдер шығару бойынша бірлескен жоба іске асырылуда.
Кездесу қорытындысында тараптар ынтымақтастықты одан әрі дамыту және кадр даярлау сапасын арттырудың маңыздылығын атап өтті.
Айта кетейік, елде алғашқы Монтессори ғылыми-зерттеу зертханасы ашылады.