    09:55, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Бельгия құрамалары арасындағы футбол матчына арнайы автобустар қатынайды

    АСТАНА. KAZINFORM – 15 қараша күні елордадағы «Астана Арена» стадионында Қазақстан және Бельгия ұлттық құрамалары арасындағы футбол матчы өтеді. 

    Қазақстан мен Бельгия құрамалары арасындағы футбол матчына арнайы автобустар қатынайды
    Фото: Астана әкімдігі

    Жанкүйерлердің ыңғайлылығы үшін қала әкімдігі арнайы автобустар ұйымдастырады.

    Шаттл-автобустар төмендегі аялдамалардан жолға шығады:

    1. «Әзірет Сұлтан» мешітінің автотұрағы
    2. «Астаналық цирк» автотұрағы
    3. «Бас Мешіт» автотұрағы
    4. «Орталық саябақ» автотұрағы
    5. «Қазақстан» спорт кешенінің автотұрағы.

    Автобустар сағат 16:00-ден бастап жүре бастайды.

    Әкімдік жанкүйерлерді өз ыңғайы мен қауіпсіздігі үшін ұйымдастырылған қоғамдық көлікті пайдалануға шақырады.

    Айта кетелік Бельгияның футбол құрамасы Астанаға келген еді

