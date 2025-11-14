09:55, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстан мен Бельгия құрамалары арасындағы футбол матчына арнайы автобустар қатынайды
АСТАНА. KAZINFORM – 15 қараша күні елордадағы «Астана Арена» стадионында Қазақстан және Бельгия ұлттық құрамалары арасындағы футбол матчы өтеді.
Жанкүйерлердің ыңғайлылығы үшін қала әкімдігі арнайы автобустар ұйымдастырады.
Шаттл-автобустар төмендегі аялдамалардан жолға шығады:
1. «Әзірет Сұлтан» мешітінің автотұрағы
2. «Астаналық цирк» автотұрағы
3. «Бас Мешіт» автотұрағы
4. «Орталық саябақ» автотұрағы
5. «Қазақстан» спорт кешенінің автотұрағы.
Автобустар сағат 16:00-ден бастап жүре бастайды.
Әкімдік жанкүйерлерді өз ыңғайы мен қауіпсіздігі үшін ұйымдастырылған қоғамдық көлікті пайдалануға шақырады.
Айта кетелік Бельгияның футбол құрамасы Астанаға келген еді.