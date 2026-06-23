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    Қазақстан мен Еуропалық Одақ қандай құжаттарға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Еуропалық кеңес Президенті Антониу Коштаның және Еуропалық комиссия Президенті Урсула фон дер Ляйеннің қатысуымен бірқатар құжатқа қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен 5 құжатқа қол қойды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Еуропалық кеңес Президенті Антониу Коштаның және Еуропалық комиссия Президенті Урсула фон дер Ляйеннің қатысуымен мынадай құжаттарға қол қою рәсімі өтті.

    Қасым-Жомарт Тоқаев, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен 5 құжатқа қол қойды
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен 5 құжатқа қол қойды
    Фото: Ақорда

    1. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Еуропалық Одақ арасында «Әуе тасымалының кейбір аспектілері туралы» келісім;

    2. «Air Astana» АҚ мен Airbus компаниясы арасында 50 әуе кемесіне дейін тапсырыс беруге қол қою рәсімі;

    3. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мен Еуропалық қайта құру және даму банкі арасында интеллектуалды көлік жүйесін енгізу және «Е-жолдары» цифрлық платформасын жасақтауға грант бөлу жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;

    4. «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ мен Еуропалық инвестициялық банк арасында Транскаспий халықаралық көлік бағдарының бөлігі саналатын Қазақстан өңірлеріндегі жолдарды қалпына келтіруге арналған «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ жобаларын қаржыландыру бойынша меморандум;

    5. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен Еуропалық қайта құру және даму банкі арасында Минералдар мен металдар саласындағы озық тәжірибелік орталық құруға арналған техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу бойынша өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен 5 құжатқа қол қойды
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен 5 құжатқа қол қойды
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық одақ басшыларымен Бірлескен мәлімдеме қабылдаған еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар