Қазақстан мен Германия өнеркәсіптік кооперацияны күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — Тараптар көлік-логистикалық ынтымақтастықты, атап айтқанда, Транскаспий халықаралық көлік маршрутын (ТХКМ), немесе Орта дәлізді дамыту мәселесіне де ерекше назар аударды. Сонымен қатар германдық тарапқа Alatau City-дің инвестициялық әлеуеті таныстырылды.
27 тамызда Берлинде екі елдің іскер топтары арасындағы тікелей диалогты дамыту және бірлескен инвестициялық әрі өнеркәсіптік жобаларды ілгерілетуге арналған негізгі алаңдардың бірі — Қазақстан-Германия стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі іскерлік кеңесінің (ҚГІК) 17-отырысы өтті.
Отырысқа Қазақстанның салалық министрліктерінің, ұлттық компанияларының және отандық бизнес-қоғамдастықтың өкілдері қатысты. Герман тарапынан Siemens Energy, CLAAS KGaA, WILO, KNAUF, HMS Bergbau, Koch Solutions, Aurubis AG, Deutsche Bahn, KfW Bankengruppe, Deutsche Bank және басқа да жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындардың, технологиялық және қаржы институттарының басшылары мен өкілдері қатысты.
Өз сөзінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров ҚГІК-тің экономикалық өзара іс-қимылды тереңдету, іскерлік байланыстарды кеңейту және жаңа инвестициялық бастамаларды қалыптастырудың тиімді тетігі ретіндегі стратегиялық маңызын атап өтті. Ол герман бизнесінің Қазақстан нарығына тұрақты қызығушылығын атап өтіп, іскерлік байланыстар орнатудан ұзақ мерзімді әріптестікке бағытталған нақты бірлескен жобаларды іске асыруға көшудің қажеттігін айтты.
Өз кезегінде ҚГІК тең төрағасы, Герман экономикасының Шығыс комитетінің атқарушы директоры Михаэль Хармс екі ел арасындағы экономикалық қатынастарды одан әрі дамыту үшін жоғары әлеует бар екенін атап өтті. Оның айтуынша, Қазақстан Орталық Азиядағы герман бизнесінің стратегиясында барған сайын маңызды орын алып келеді.
М. Хармс германдық компаниялардың Қазақстандағы қатысуын кеңейтуге және өнеркәсіп, энергетика, көлік және логистика, машина жасау, шикізат пен сыни материалдарды өңдеу, сондай-ақ заманауи технологияларды енгізу салаларында бірлескен жобаларды іске асыруға мүдделі екенін атап өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан нарығында герман капиталының қатысуымен 1 100-ден астам компания жұмыс істейді.
Отырыс барысында ынтымақтастықтың перспективалық бағыттары бойынша пікір алмасып, жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру, өндірісті оқшаулау, технологиялар трансфері, өнеркәсіптік кооперацияны дамыту, энергетика, «жасыл» технологиялар, сыни шикізат материалдары, машина жасау және көлік инфрақұрылымы мәселелері талқыланды.
Герман бизнесіне Қазақстандағы инвестициялық жобаларды қолдауға бағытталған «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның қаржылық мүмкіндіктері мен құралдары таныстырылды. Қаржыландыру тетіктеріне, мемлекеттік қолдау шараларына, ұзақ мерзімді қаржыландыруды тарту мүмкіндіктеріне және герман инвесторларының қатысуымен бірлескен жобаларды іске асыруға ерекше назар аударылды.
Тараптар көлік-логистикалық ынтымақтастықты, атап айтқанда, Транскаспий халықаралық көлік маршрутын (ТХКМ), немесе Орта дәлізді дамыту мәселесіне де ерекше назар аударды. Сонымен қатар германдық тарапқа Alatau City-дің инвестициялық әлеуеті таныстырылды.
Сапар аясында Ә. Қуантыров Германияның мемлекеттік органдары мен іскер топтарының өкілдерімен бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Атап айтқанда, ГФР Сыртқы істер министрлігінің Еуропа істері жөніндегі Мемлекеттік министрі Гюнтер Крихбауммен, Федералдық канцлер ведомствосының халықаралық экономикалық саясат жөніндегі өкілі Бенжамен фон Энгельхардтпен, Германия Сауда-өнеркәсіп палатасының Басқарма мүшесі Фолькер Трайермен, Германия өнеркәсібі федералдық одағының Басқарма мүшесі Вольфганг Нидер маркпен, сондай-ақ Герман экономикасының Шығыс комитетінің атқарушы директоры Михаэль Хармспен келіссөздер өтті. Тараптар ведомствоаралық өзара іс-қимыл тетіктерін, бірлескен бастамаларды институционалдық қолдауды және екіжақты диалогты нығайтудың одан арғы қадамдарын талқылады.
Сапар қорытындысы бойынша тараптар Қазақстан-Германия іскерлік әріптестігін одан әрі нығайтуға, екі ел бизнес өкілдері арасындағы тікелей байланыстарды кеңейтуге және нақты инвестициялық әрі технологиялық жобаларды ілгерілетуге өзара мүдделілігін растады.