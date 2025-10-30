Қазақстан мен Грузия депутаттары заң шығару бағытында тәжірибе алмасуға уағдаласты
АСТАНА. KAZINFORM – Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Грузияға ресми сапары аясында ел Президенті Михаил Кавелашвилимен, Премьер-министр Ираклий Кобахидземен және Парламент төрағасы Шалва Папуашвилимен кездесті.
Мәжіліс делегациясының Тбилисидегі жұмысы Грузия Парламентінен басталды. Ерлан Қошанов әріптесі Шалва Папуашвилимен кездесуде Қазақстан халықтарымыздың ортақ тарихы мен берік достығын айрықша бағалайтынын атап өтті. Мұның бәрі екі ел арасындағы табысты әрі ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың кепілі екеніне назар аударды.
– Осыдан жарты жыл бұрын Грузияның Премьер-министрі Кобахидзе мырза біздің елге ресми сапармен келген болатын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесу барысында елдеріміз көп қырлы қарым-қатынастарды нәтижелі дамытуға бағдар алғаны туралы айтылды. Сауда, энергетика, өнеркәсіп, инвестиция, туризм саласындағы ынтымақтастықтың кең перспективалары талқыланды. Біздің парламенттік дипломатиямыз жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды іске асыруға елеулі үлес қосатынына сенімдімін, – деді Мәжіліс спикері.
Ол сондай-ақ спикер Шалва Папуашвилидің 2024 жылы Астанаға ресми сапармен келгенін, сол сапарда қос ел парламенттері арасындағы ынтымақтастықты жандандыру жолдары қаралғанын еске салды.
Ерлан Қошанов грузиялық әріптесіне Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан саяси және экономикалық өзгерістер туралы, соның ішінде бір палаталы Парламентке көшу жоспары жайында айтып берді. Бұл реформа парламентаризм институтын күшейтетінін атап өтті. Бастама барлық саяси партияның және жалпы жұртшылықтың қатысуымен талқыланып жатқанына мән берді.
Мәжілістің заң шығару қызметіне тоқталған Ерлан Қошанов әлеуметтік әділдікті қамтамасыз етуге, «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыруға, экономиканы дамытуға бағытталған заңдар туралы егжей-тегжейлі айтты.
Өз кезегінде Шалва Папуашвили грузин және қазақ халықтарын тарихы тереңнен тамыр тартатын ерекше достық қарым-қатынас байланыстырып тұрғанын атап өтті. Ол бүгінгі таңда осы берік байланысты жоғалтып алмай, нығайта түсу үшін бар күш-жігерді жұмсау қажеттігін және бұл баға жетпес мұраны жастарға аманат ету маңызды екенін баса айтты. Грузия Парламентінің төрағасы Мәжіліс спикерінің сапары саяси диалогқа тың серпін беретініне сенім білдірді. Сондай-ақ сауда-экономика, мәдени-гуманитарлық, көлік-логистика және басқа да салалардағы нақты мәселелерді шешуде екі ел депутаттары арасындағы тікелей байланыстарды кеңейтудің маңыздылығын атап өтті.
Кездесу барысында тараптар инвестиция, туризм, өндіріс, агроөнеркәсіп және инновацияларды дамыту бағытында өзара тиімді ынтымақтастықты тереңдетуге заңнамалық тұрғыда қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді. Депутаттар алдағы уақытта да заң шығару бағытында тәжірибе алмасуға, достық топтары, салалық комитеттер, партиялық фракциялар және парламенттер аппараттары желісі бойынша байланысты нығайта түсуге уағдаласты.
Спикерлер Парламентаралық одақ және ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясы сынды көпжақты алаңдарда тығыз іс-әрекет жасау мүмкіндіктерін талқылады. Қазақстан мен Грузияны бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға, халықаралық құқық пен өзара сенім қағидаттарын құрметтеуге деген талпыныс біріктіретіні айтылды.
Кездесу соңында тараптар Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен Грузия Парламенті арасындағы Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжатта саяси диалогты дамыту, өзара сенім мен түсіністікті нығайту туралы келісімдер, заңнама саласында тәжірибе алмасу жөніндегі жоспарлар қамтылған.
Грузия Президенті Михаил Кавелашвилимен кездесуде Ерлан Қошанов Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жылы лебізін жеткізді. Ол Мемлекет басшысы Грузиямен қарым-қатынасты нығайтуға әрдайым ерекше көңіл бөлетінін, екі елді терең тарихи тамырластық, сан ғасырлық достық дәстүрлері байланыстыратынын айтты.
Мәжіліс спикері грузин халқын Парламент және Президент сайлауының сәтті өтуімен құттықтап, Грузия құқықтық, экономикалық тұрғыда дамыған, ашық мемлекет құрып жатқанын атап өтті.
Сондай-ақ Қазақстанда «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» формуласын іске асыру аясында ауқымды саяси өзгерістер жүргізіліп жатқанына назар аударды. Бұл орайда Ерлан Қошанов барлық салаға жасанды интеллект жетістіктерін енгізіп, алдағы үш жылда елді Цифрлық мемлекетке айналдыру жөніндегі үлкен мақсатты іске асыру туралы Президенттің бастамаларына жан-жақты тоқталды.
Премьер-министр Ираклий Кобахидземен келіссөз барысында бизнеске жасалып жатқан жағдайларды бірлесіп одан әрі жетілдіру, транзит әлеуетін арттыру, өнеркәсіп, металлургия, машина жасау және агроөнеркәсіп секторындағы өзара іс-әрекет перспективалары талқыланды. Мәжіліс төрағасы өз тарапынан екі ел депутаттары жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды заңнамалық тұрғыда қолдауды уақтылы қамтамасыз етуге әрқашан дайын екенін айтты.
Сапар аясында депутаттар Грузия Парламентінің музейін аралады.
Айта кетейік, Грузия үш оппозициялық партия қызметіне тыйым салуды талап етті.