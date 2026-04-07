Қазақстан мен Грузия көлік-логистика саласында ынтымақтастықты дамытады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Грузияның экономика және тұрақты даму министрі Мариам Квривишвилимен кездесіп, екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады.
Кездесуде көлік-логистика саласындағы ынтымақтастыққа ерекше көңіл бөлінді. Тараптар қосымша жүк ағындарын тарту және көлік инфрақұрылымын дамыту бойынша бірлескен үйлесімді жұмыстардың маңыздылығын атап өтіп, бұл шаралар ынтымақтастықты нығайтуға және Орта дәліздің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететінін айтқан.
– Сондай-ақ Грузия, Әзербайжан және Қазақстан темір жолдары арасындағы бірлескен кәсіпорынның тиімді жұмыс істеп жатқаны баяндалды. 2025 жылы аталған жобаға Қытай тарапы қосылған. Тараптардың пікірінше, бұл ынтымақтастық жүк тасымалдарын үйлестіруді жақсартуға және дәліздің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – деп жазылған Көлік министрлігінің хабарламасында.
Кездесу аясында грузин тарапы көлік саласындағы ынтымақтастықты дамытуға елеулі үлес қосатын стратегиялық инфрақұрылымдық жобаларды таныстырды. Атап айтқанда, Анаклия порты жобасы, локомотив және вагон паркін жаңартуға бағытталған ірі инвестициялық жобалар таныстырылды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар көлік саласындағы өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайын екендерін жеткізді.
Айта кетейік, Air Astana әуекомпаниясы жазғы жұмыс режиміне көшіп, Тбилиси мен Батуми қалаларына ұшатын маусымдық рейстерді қайта ашты.