    16:08, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Иран Президенттері қазақ тарихына қатысты көне қолжазбалар көрмесін тамашалады

    АСТАНА.KAZINFORM - Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көне қолжазбалар көрмесін тамашалады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Қазақстан мен Иран Президенттері Иран көне қолжазбалар көрмесін тамашалады
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Масуд Пезешкианның назарына Иран Ислам Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мұрағатынан алынған 27 қолжазбаның көшірмесі ұсынылды.

    көрме
    Фото: Ақорда

    XVIII-XIX ғасырларда қазақ даласында болған қоғамдық-саяси оқиғаларға қатысты құнды деректерді қамтитын жәдігерлер алғаш рет көрсетіліп отыр.
    Бұл құжаттар Қазақстан мен Иранның терең тарихи байланысын дәлелдей түседі.

    көрме
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы қазақ тарихына қатысты деректермен бөліскені үшін Масуд Пезешкианға алғыс айтты.

    – Бұл – өте құнды сыйлық. Біз міндетті түрде қазақ қауымына бұл көрмені көрсетеміз, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңінен дәріптейміз. Бұрын білмеген тарихи деректер бар екен. Қазақ халқына пайдалы болады деп ойлаймын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    көрме
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Масуд Пезешкиан Бірлескен мәлімдеме қабылдады.

