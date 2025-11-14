KZ
    14:05, 14 Қараша 2025

    Қазақстан мен Израиль СІМ басшылары телефон арқылы сөйлесті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Израиль мемлекетінің Сыртқы істер министрі Гидеон Саармен телефон арқылы тілдесті. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: ҚР СІМ
    Фото: ҚР СІМ

    Министрлер екіжақты ынтымақтастықты өзара тиімді дамыту перспективаларын, сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады.

    Тараптар алдағы биік және жоғары деңгейдегі іс-шаралар кестесін келісті.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Ермек Көшербаевтың Парижге ресми сапармен баруы мүмкін екенін жазғанбыз. 

