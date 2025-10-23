KZ
    18:02, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында «тіс контрабандасының» жолы кесілді

    БІШКЕК. KAZINFORM — «Ақ Жол-Автодорожный» бақылау-өткізу бекетінде заңсыз стоматологиялық имплантанттар партиясы тәркіленді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі

    Фото: Zamin.uz

    Қырғызстан Республикасы Мемлекеттік салық қызметінің мәліметінше, көлікті тексеру кезінде тиісті ілеспе құжаттары жоқ түрлі атауы бар тіс имплантанттары анықталған. 

    — Анықталған заңсыз жүктің алдын ала құны 1 млн-нан астам сомды құрады. Оқиғаға қатысты хаттамалар толтырылды, материалдар соттың қарауы үшін құқық қорғау органдарына беріледі, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін еліміздің шекара қызметі бір айда 1,3 мыңнан астам контрабандалық әрекетті анықтағанын жазған едік. 

