18:02, 23 Қазан 2025 | GMT +5
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында «тіс контрабандасының» жолы кесілді
БІШКЕК. KAZINFORM — «Ақ Жол-Автодорожный» бақылау-өткізу бекетінде заңсыз стоматологиялық имплантанттар партиясы тәркіленді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қырғызстан Республикасы Мемлекеттік салық қызметінің мәліметінше, көлікті тексеру кезінде тиісті ілеспе құжаттары жоқ түрлі атауы бар тіс имплантанттары анықталған.
— Анықталған заңсыз жүктің алдын ала құны 1 млн-нан астам сомды құрады. Оқиғаға қатысты хаттамалар толтырылды, материалдар соттың қарауы үшін құқық қорғау органдарына беріледі, — делінген хабарламада.
Бұған дейін еліміздің шекара қызметі бір айда 1,3 мыңнан астам контрабандалық әрекетті анықтағанын жазған едік.