    Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы екі өткізу бекетіне халықаралық мәртебесі беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Қырғызстанмен шекарадағы өткізу бекеттері туралы хаттаманы ратификациялауға дайындалып жатыр.

    Бесагаш , пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана
    Фото: Мәжіліс

    Бұл заң жобасын ҚР Көлік министрлігі ұсынды.

    «Камышановка» өткізу бекеті «Ақсу» (Қазақстан) және «Төмөнкү-Чүй» (Қырғызстан) деген жаңа атауға ие болады. Ол тәулік бойына жұмыс істейді. Бұған қоса «Камышановка» және «Бесағаш» екіжақты бекеттеріне енді халықаралық деген мәртебе беріледі.

    Құжатты ратификациялау транзиттік-көлік әлеуетін кеңейтіп, екі елдің сауда-экономикалық байланыстарын нығайтып, өзге көлік өткізу бекеттеріндегі жүктемені азайтады.

    Нәтижесі халықаралық келісімге қол қойылғаннан кейін 1 жылдың көлемінде біліне бастайды деген сенім бар. Құжат жобасы 3 қазанға дейін көпшілік талқылауына ұсынылады.

    Осыған дейін Ресеймен шекарадағы павлодарлық өткізу бекеттерін жаңарту жұмыстары басталғаны туралы жаздық.

     

