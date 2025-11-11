Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз қатынас: жолаушылар ағыны 4,64 миллионға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — 10 қараша күні Қытай мен Қазақстан арасындағы өзара визасыз режимнің іске қосылғанына екі жыл толды. Осы уақыт ішінде Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық районы аумағындағы шекара бекеттері арқылы екі ел азаматтарының кіріп-шығу саны 4,64 миллион адамға жеткен, деп жазды Синьхуа.
Агенттік бұл туралы Қытайдың Орталық теледидары (CCTV) ШҰАР шекара қызметінің деректеріне сілтеме жасап хабарлаған.
Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық районы Қытайдың солтүстік-батысында орналасқан және Қазақстанмен шектес жеті шекаралық өткелі бар, олардың ішінде жолаушылар легі бойынша Қорғас бекеті ең ірісі болып саналады.
2023 жылғы 10 қарашада екі мемлекет арасында азаматтарды визалық талаптардан өзара босату туралы үкіметаралық келісім ресми түрде күшіне енді. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, екі жыл ішінде Үрімжі қаласындағы (ШҰАР әкімшілік орталығы) «Тяньшань» халықаралық әуежайы арқылы екі ел арасындағы жолаушылар ағыны 179 мың адамға жеткен. Бұл аталған кезеңде әуежай арқылы өткен барлық жолаушылар санының 10,3%-ына тең. Сол уақыт аралығында Қытайға визасыз негізде кірген қазақстандықтардың саны 118 мыңнан асқан.
Гуанчжоудан келген Ян Хуэйцзя есімді жолаушы сапар әсерімен бөлісті:
– Мен Гуанчжоудан ұшып келдім, мұнда транзит жасап, әрі қарай Қазақстанға барамын. Визасыз режимнің арқасында сапар айтарлықтай жеңілдеді. Биыл екінші рет Қазақстанға бара жатырмын, әсіресе Үрімжі арқылы транзит жасау маған рейс таңдауда көбірек мүмкіндік береді, – деді ол.
Қазіргі уақытта «Тяньшань» халықаралық әуежайында Қазақстан бағытында үш тұрақты халықаралық жолаушылар әуе бағыты жұмыс істейді: Үрімжі–Алматы–Үрімжі, Үрімжі–Астана–Үрімжі және Үрімжі–Шымкент–Үрімжі.
Визасыз режимнің ынталандырушы әсерінің арқасында биыл «Тяньшань» әуежайында қазақстандық екі жаңа әуе компания – SCAT Airlines және Fly Arystan тіркелді. Сонымен қатар Урумчи мен Қазақстан қалалары арасындағы әуе қатынасы жиілеп, рейстер саны аптасына шамамен 50 бағытқа жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 43%-ға көп.
Ресми статистикаға сәйкес, 2025 жылдың басынан бері Қытай мен Қазақстан арасындағы жолаушылар ағыны ШҰАР аумағындағы шекара өткелдері арқылы 2,28 миллион адам-рейді құрап, өткен жылмен салыстырғанда 25,3%-ға артқан.
Айта кетейік, Қазақстанда емделуге цифрлық виза алу 48 елге қолжетімді.