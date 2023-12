Қазақстан мен Қытай бірлесіп фарминдустрияны дамытпақ

Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсібін дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру шеңберінде Денсаулық сақтау министрлігі әлемдік фарминдустрияның ірі ойыншыларымен кездесулер өткізуді жалғастыруда, олардың барысында қазақстандық фармацевтикалық нарыққа қатысудың перспективалық жоспарлары және салаға инвестициялау мәселелері талқыланады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Барлық алдыңғы уағдаластықтардың нәтижесі және қытай тарапымен тығыз өзара іс-қимылдың нәтижесі қазақстандық делегацияның ағымдағы жылдың тамыз айында Қытайға жұмыс сапары болды.

Сапар шеңберінде отандық фарминдустрияны технологиялар трансфері бағытында ілгерілету және инвестициялық тартымдылықты арттыру мүмкіндіктері қаралды, сондай-ақ қытай тарапының ҚР-ға сапары мәселесі пысықталды.

Мәселен, қытай делегациясының Қазақстанға қарсы сапары шеңберінде 20 қыркүйекте Астанада Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының арасындағы Фармацевтика саласындағы үйлестіруді және іскерлік ынтымақтастықты күшейту мәселелері бойынша қазақстан-қытай форумы өтті.

«Жаһандық фармакорпорациялармен ынтымақтастықты жандандыру қажет. Инвесторларды тарту, технологиялар мен жаңа әзірлемелердің трансфертін қамтамасыз ету маңызды», - деп атап өтті Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында.

Қытай Қазақстанның маңызды экономикалық әріптесі болып табылады және осы өзара қарым-қатынастардың әлеуеті серпінді деңгейдегі бірлескен жобаларды, атап айтқанда, фармацевтикалық және медициналық индустрия саласындағы жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді, бұл өткен дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбына айналды.

Қытай Халық Республикасын қытай дәрі-дәрмек және медициналық мақсаттағы бұйымдарды импорттау және экспорттау жөніндегі сауда палатасының (CCCMHPIE) вице-президенті, China Meheco Corporation, China Sinopharm International Corporation, Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd., Qilu Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd., Beijing Yuanli Biotechnology Co., Ltd., Tellgen Corporation, Suzhou and Science & Technology Development Corp. және Xian Qin (Tianjin) Medical Technology Co., Ltd. өкілдері таныстырды.

Қазақстан тарапына ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті, «СҚ-Фармация» ЖШС Бірыңғай дистрибьюторы, Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы, «QazBioPharm» Ұлттық холдингі, «Kazakh Invest» ұлттық компаниясы және «Қазақстанның ФармМедИндустриясы» қауымдастығы (АФМИ), сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы бірқатар ірі отандық тауар өндірушілер қатысты. «Kelun-Kazpharm» ЖШС, «Қарағанды фармацевтикалық кешені» ЖШС, «Антиген ғылыми-өндірістік кәсіпорны» ЖШС, «БО-НА» ЖШС, «Нұр-Май Фармация» ЖШС және «Қазақстан Aselsan Инжиниринг» ҚБ таныстырды

Министрліктің тарапынан қазақстандық фармацевтикалық нарық пен сатып алу рәсімдерінің түрлеріне қысқаша шолу жасаған СҚ-Фармация өкілі сөз сөйледі. IQVIA халықаралық талдау компаниясының есебіне сәйкес қазақстандық фармацевтикалық нарықтың құндық көлемі 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17,1%-ға ұлғайды. 2022 жылы тың көлемі 1,5 млрд долларды құрады, оның жартысы Бірыңғай дистрибьютордың үлесі.

Сонымен қатар, динамикада 2010 жылдан бастап ақшалай түрде сатып алу көлемі 9,6 есеге өсті. Абсолютті мәнде үнемделген қаражат көлемінің 3,7 есе өсуі байқалады.

Қазақстан Үкіметі өндірушілеріміздің азық-түлік портфелінің қосылған құнын ұлғайту, саланы технологиялық қайта жарақтандыру және өз әзірлемелері үшін R&D-орталықтарын дамыту мақсатында инновациялық препараттар өндірісін орналастыруға үлкен көңіл бөледі, осылайша елдің фармацевтика саласының ғылыми және кадрлық әлеуетін арттырады.

BigPharma ірі ойыншыларын салаға тарту үшін келісімшарттық өндірістің тапсырыс берушілерімен 10 жылға ұзақ мерзімді шарттар жасасу құралы көзделген, бұл елде түпнұсқа препараттар өндірісін оқшаулауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, қазақстандық тарап ҚР-да дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тіркеу мен баға белгілеудің қолданыстағы рәсімдерін таныстырды, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық кеңістік шеңберінде дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдардың бірыңғай нарығының тиімді жұмыс істеуіне бағытталған фармацевтика саласындағы заңнамалық базаны жетілдіру жөніндегі перспективаларды айтты.

Қытай тарапының қатысушылары да қарсы баяндамалар жасап, өз қызметінің негізгі бағыттары мен қазақстандық өндірушілермен ынтымақтастықтың ықтимал перспективаларын таныстырды.

Оңтүстік-Шығыс көршілерімен тығыз ынтымақтастық шетелдік инвестицияларды тартуға, фармацевтика өнеркәсібін дамыту және Қазақстанға инновациялық технологиялар трансферті саласында озық тәжірибелерді енгізуге серпін беретіні сөзсіз.