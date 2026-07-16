KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Қазақстан мен Қытай сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа бағдарламасын бекітті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметі арасындағы 2027-2030 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасына және жол картасына қол қойылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қазақстан мен Қытай сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа бағдарламасын бекітті
    Фото: Ақорда

    Мемлекеттер басшыларының кездесуі аяқталған соң Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметі арасындағы 2027-2030 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасына және жол картасына қол қойылды. 

    Айта кетелік Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізген еді

    Үкімет Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Си Цзиньпин Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар