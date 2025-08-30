Қазақстан мен Қытай ШЫҰ аясында тығыз жұмыс істеуге бейіл — Мемлекет басшысы
АСТАНА. KAZINFORM — ШЫҰ аясындағы ынтымақтастық Қазақстанның аймақтық ұстанымымен үндесіп отыр. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қытайлық China Daily басылымында жарияланған «Қазақстан мен Қытайдың берік әрі сенімді қарым-қатынасы — табысты ынтымақтастықтың кепілі» атты мақаласында осылай деді.
Президенттің сөзінше, дипломатиялық тұрғыдан Қазақстан мен Қытай Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында тығыз жұмыс істеуге бейіл.
— ШЫҰ тұрақтылыққа, экономикалық дамуға және мәдени алмасуға дәнекер болып, Еуразиядағы көпжақты ынтымақтастықтың негізгі алаңына айналды. Ұйымның негізін қалаушы елдер ретінде Қазақстан мен Қытай өңірді жан-жақты дамыту ісіне ШЫҰ әлеуетін толық пайдалану үшін бірге жұмыс істеп жатыр. Қытайдың қазіргі төрағалығы аясында ШЫҰ өңірлік қауіпсіздікті нығайтуға, экономикалық интеграцияны тереңдетуге және мәдени-гуманитарлық байланыстарды күшейтуге ерекше мән беріп отыр. Аталған басымдықтар Қазақстанның өз аймағымызға қатысты ұстанымымен барынша үндеседі, — деді Тоқаев.
Мемлекет басшысы атап өткендей, Тяньцзинь қаласында өтетін ШЫҰ-ның тарихи саммиті ұйымның алдағы даму траекториясын айқындайды.
— Басқосу өзекті жаһандық мәселелер бойынша стратегиямызды үйлестіріп, институттық реформаларды ілгерілетуге айрықша мүмкіндік береді. Саммит қазіргі алмағайып заманда ШЫҰ-ның әлемдегі тұрақтылықты сақтауға елеулі үлес қосатын бірлестік ретіндегі рөлін нығайта түсеріне сенімдімін. Қазіргі жағдайда Шанхай ынтымақтастық ұйымының өзара құрметке және бірге дамуға негізделген ұстанымының өзектілігі бұрынғыдан бетер арта түсті, — деп түйіндеді Президент.
