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    Қазақстан мен Қытайды тату көршілік тарихы байланыстырып отыр — Тоқаев

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан мен Қытайдың стратегиялық серіктестігі шын мәнінде жан-жақты сипат алып отыр. Бұл туралы Синьхуа агенттігіне берген жазбаша сұхбатында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті

    Қасым-Жомарт Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент Қытай мен Қазақстанды ортақ шекара мен сан ғасырлық тату көршілік тарихы байланыстыратынын атап өтті.

    — Қазақ халқы «Жолы бірдің — жүгі бір» дейді. Екі ел арасындағы дәл осындай қарым-қатынас халықтарымыздың түпкі мүдделеріне сай келеді әрі бүкіл Еуразия кеңістігіндегі бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін маңызды фактор саналады. Стратегиялық серіктестігіміздің шын мәнінде жан-жақты сипат алғанын ерекше атап өткім келеді. Ол сауда, инвестиция, энергетика мен көліктен бастап, өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, медицина, ғылым, білім және мәдениетке дейінгі барлық негізгі саланы қамтып отыр, — деді Президент.

    Айта кетейік, 1 қыркүйек күні ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қол қойылды

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шекара Қытай Сауда Саясат Инвестициялар ШЫҰ
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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