Қазақстан мен Корея атом энергетикасы жобаларын бірлесіп дамытуға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан мен Корея Республикасы атом энергетикасы жобаларын іске асыру саласындағы ынтымақтастықты нығайтып жатыр, деп хабарлайды ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі.
ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Корея Республикасына жұмыс сапары барысында Корея Республикасының мемлекеттік органдарының өкілдерімен және жетекші корей компанияларының басшылығымен бірқатар екіжақты кездесулер өткізді.
Атап айтқанда, Корея Республикасының Климат, энергетика және қоршаған орта министрлігінің басшылығымен, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) және Doosan Enerbility компанияларының, сондай-ақ Корея Республикасының өзге де ірі компанияларының өкілдерімен кездесулер өтті.
— Келіссөздер атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы стратегиялық ынтымақтастықты тереңдетуге, технологиялық әріптестікті дамытуға, сонымен қатар өнеркәсіптік және инвестициялық кооперацияны кеңейтуге бағытталды. Корея Республикасының мемлекеттік органдарының өкілдерімен келіссөздер барысында қазақстандық тарап іске асырылып жатқан институционалдық реформаларды және мемлекеттік басқару мен реттеудің қазіргі заманғы жүйесін қалыптастыруды қоса алғанда, атом саласын дамыту жөніндегі мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын ұсынды, — делінген хабарламада.
Тараптар ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдерін, сондай-ақ мемлекеттік реттеу және салалық басқару саласында тәжірибе алмасу мүмкіндіктерін талқылады.
Сапар барысында атом электр станцияларын салу жобаларын іске асыру және жоғары технологиялық өндірістерді дамыту бағытында айтарлықтай халықаралық тәжірибеге ие жетекші корей компанияларымен өзара іс-қимылға ерекше назар аударылды.
Қазақстан аумағында жабдықтар мен жекелеген компоненттер өндірісін оқшаулау, сондай-ақ қазақстандық кәсіпорындарды жобаны іске асырудың өндірістік және технологиялық тізбектеріне тарту мүмкіндіктерін қоса алғанда, өнеркәсіптік кооперацияны дамыту мәселелері қаралды. Талқылаудың жеке бағыты атом саласы үшін кадрлық әлеуетті даярлау және дамыту болды.
Тараптар мамандар даярлау, білім беру бағдарламаларын дамыту және ядролық энергетика саласындағы ұзақ мерзімді жобаларды іске асыру үшін қажетті кәсіби құзыреттермен алмасу бағытындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін қарастырды. Кездесулер қорытындысы бойынша тараптар атом саласын дамыту бағытында Қазақстан мен Корея Республикасы арасындағы әріптестікті одан әрі дамытуға, институционалдық диалогты нығайтуға және практикалық өзара іс-қимылды кеңейтуге өзара мүдделі екенін растады.
Осыдан бұрын «Ядролық технологиялар паркі» Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің қарамағына өткенін жаздық.