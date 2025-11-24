Қазақстан мен Мексика депутаттарының алғашқы отырысы өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 26 қарашада Қазақстан Парламенті Мәжілісі мен Мексика Құрама Штаттарының Бас Конгресінің депутаттар палатасының достық тобының алғашқы отырысы онлайн режимде өтеді.
ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі, Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Айбек Смадияровтың айтуынша, кездесуді өткізуге қазақ тарапы бастамашы болды.
– Отырыста Қазақстан және Мексика депутаттары бірлескен жұмыс жоспарының жобасын, парламентаралық өзара іс-қимыл тетіктерін, сондай-ақ өзара сапарлар мен алмасуларды ұйымдастыру перспективаларын талқылайды, – деді ҚР СІМ ресми өкілі елордада өткен брифингте.
