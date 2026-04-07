Қазақстан мен Молдова консулдық саладағы ынтымақтастықты кеңейтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Консулдық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мен Молдова Республикасының сыртқы істер министрліктері арасындағы консультациялар өтті, деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметі.
Қазақстан делегациясын Сыртқы істер министрлігі Консулдық қызмет департаментінің директоры Азамат Аубеков, Молдова тарапын СІМ Консулдық істер жөніндегі бас басқармасының басшысы Лилиан Морару басқарды. Сонымен қатар кездесуге екі мемлекеттің құзыретті органдарының өкілдері қатысты.
Дипломаттар өзара іс-қимыл деңгейін жоғары бағалап, сенім мен халықаралық құқық нормаларын сақтау қағидаттарына негізделген ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екендіктерін растады.
— Кездесу барысында көші-қон саясаты, шекараларды басқару, құжаттарды өзара тану, консулдық қызметтерді цифрландыру, сондай-ақ халықаралық конвенцияларға сәйкес азаматтарға құқықтық көмек көрсету мәселелері талқыланды, — делінген хабарламада.
Қатысушылар бұл форматтардың маңыздылығына және олардың екіжақты қатынастардың дамыуына үлес қосатынын атап өтті.
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар екі ел азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында ақпарат алмасуға дайын екендіктерін растады.
Бұдан бұрын Молдова ТМД құрамынан шығу туралы түпкілікті шешім қабылдағанын жаздық.