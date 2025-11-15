KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:08, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері бірлескен жобаларды іске қосу рәсіміне қатысты

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев видео байланыс арқылы Қазақстан мен Өзбекстанның бірлескен жобаларын іске қосу рәсіміне қатысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері бірлескен жобаларды іске қосу рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    Тараптар өнеркәсіп, құрылыс, мұнай-газ химиясы, қаржы, логистика және туризм салаларында жалпы құны 1,2 миллиард доллар болатын 7 жоба әзірлеген.

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері бірлескен жобаларды іске қосу рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    Мемлекеттер басшылары символикалық түймені басып, бірнеше жобаны бастап берді.

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері бірлескен жобаларды іске қосу рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    Атап айтқанда, Сырдария және Түркістан облыстарында «Орталық Азия» Халықаралық өнеркәсіп кооперациясы орталығы, Ташкентте «Tenge Bank» бас кеңсесі қызметіне кірісті. Сондай-ақ Ташкент облысында көпбейінді логистика орталығының, Жаңа Ташкентте «Астана» тұрғын үй орамының, Қашқадария облысында алкилбензол өндіретін мұнай-газ химиясы кешенінің, Жаңа Ташкентте «Астана» қонақ үйінің, ал елордамызда «Ташкент» қонақ үйінің құрылысы басталды. 

    Айта кетелік Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысына қатысты

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Шавкат Мирзиёев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар