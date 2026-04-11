Қазақстан мен Өзбекстан президенттері «Таза ауа» жобасын бірлесіп жүзеге асыруды ұсынды
БҰХАРА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Өзбекстан президентінің «Таза ауа» бастамасына қолдау білдіріп, бұл жоба Қазақстанның ірі қалалары үшін де өзекті екеніне тоқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Сіздің таза ауаға қатысты бастамаңызды құптаймын. Ташкенттегі экологиялық жағдайға алаңдаушылық білдіруіңізді түсінемін. Біздің Алматы қаласындағы ахуал да тым күрделі. Өкінішке қарай, Алматы әлемдегі ауасы ластанған ірі қалалар қатарында тұр. Сондықтан шұғыл шаралар қабылдау қажет. Егер Сіз қарсы болмасаңыз, «Таза ауа» бастамасын бірлесіп іске асыруды ұсынамыз. Президенттер ұйытқы болған бұл жобаны үкіметтеріміз жүзеге асырады. Жұртшылық пен халықаралық қоғамдастық мұны қуаттайды деп санаймын. Шын мәнінде, бұл бастама аясында көп іс атқаруға болады. Осы арқылы жергілікті билік пен кәсіпкерлер экологияны қорғауда, табиғатты аялауда жауапкершілік жүгін жете сезінеді, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президентімен бейресми кездесу өткізгенін жазған едік.