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    Қазақстан мен Өзбекстан Жол картасына қол қойды

    АСТАНА.KAZINFORM – Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы уағдаластықтарды жүзеге асыруға арналған Жол картасына қол қойылды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.

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    Фото: Ақорда

    Астанада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың және Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің қатысуымен Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі жол картасына қол қою рәсімі өтті.

    Аталған Жол картасы Қазақстан Президентінің 2025 жылы 14-15 қараша күндері Өзбекстанға жасаған мемлекеттік сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтардың іс жүзіндегі жалғасы ретінде қабылданды.

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    Фото: Ақорда

    Құжатқа өнеркәсіп, мұнай химиясы, логистика, металлургия, агроөнеркәсіп кешені, туризм және «жасыл» энергия салаларын қамтитын жаңа жобалар енді.

    Мемлекет басшысы Куба Республикасының Вице-президенті Сальвадор Вальдес Месамен кездескенін жазған болатынбыз.


    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан ЕАЭО Ақорда
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар