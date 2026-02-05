Қазақстан мен Португалия сауда-экономикалық салада ынтымақтастықты кеңейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Португалия Республикасының жаңадан тағайындалған елшісі Жозе Атаиде Амаралдан сенім грамоталарының көшірмелерін қабылдады, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Кездесу барысында А.Исетов португалиялық дипломатты жылы қабылдап, оның тағайындалуы Қазақстан мен Португалия арасындағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңін ашатынына сенім білдірді.
— Дипломаттар саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты өзара іс-қимылдың қазіргі ахуалы мен перспективаларын жан-жақты талқылап, шарттық-құқықтық базаны кеңейтудің маңыздылығына назар аударды. Бұл елдер арасындағы өзара тиімді байланыстарды едәуір жандандыруға мүмкіндік береді, — делінген хабарламада.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар қазақ-португал ынтымақтастығын одан әрі дамыту бағытындағы жұмысты жандандыруға өзара дайындықтарын растады.
Бұдан бұрын Португалия азаматтығын алу үшін мыңдаған израильдік кезекке тұрғанын жазған едік.