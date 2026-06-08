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    Қазақстан мен Сауд Арабиясы пайдалы қазбалар саласындағы әріптестікті күшейтеді

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Сауд Арабиясы Корольдігіндегі Елшісі Мадияр Меңілбеков Корольдіктің Өнеркәсіп және минералды ресурстар вице-министрі Халед Әл-Мудайфермен келіссөздер жүргізді. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Қазақстан мен Сауд Арабиясы пайдалы қазбалар саласындағы әріптестікті күшейтеді
    Фото: СІМ

    — Кездесу барысында тараптар тау-кен өнеркәсібі саласындағы Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын талқылап, стратегиялық және аса маңызды минералдарды барлау, өндіру және өңдеу мәселелеріне ерекше назар аударды, — делінген хабарламада.

    Тараптар екі елдің салалық мемлекеттік органдары, ұлттық компаниялары және іскер топтары арасындағы өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталған бірлескен бастамаларды іске асыру мүмкіндіктерін қарастырды.

    Кездесудің қорытындысы бойынша қазақ-сауд байланыстарын одан әрі нығайту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

    Айта кетейік, Сауд Арабиясы әлем чемпионатына билеттерді тегін таратып жатыр.

    Сауд Арабиясы Экономика ҚР СІМ Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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