Қазақстан мен Солтүстік Македония Іскерлік кеңес құру туралы келісімге қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевтің Скопье қаласына жұмыс сапары барысында Қазақстан мен Солтүстік Македония арасында Іскерлік кеңес құру туралы келісімге қол қойылды.
Сапар Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында, сондай-ақ 2025 жылғы мамырда Astana International Forum алаңында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова арасында өткен келіссөздердің қорытындысына сәйкес жүзеге асырылды.
Сапар барысында Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова Арман Шаққалиевті қабылдады. Кездесу кезінде Президентке екіжақты сауда-экономикалық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен оны кеңейту перспективалары туралы ақпарат ұсынылды.
– Біз Қазақстан мен Солтүстік Македония арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге және жаңа бағыттар бойынша дамытуға мүдделіміз. Бұл сапар екіжақты байланыстарды нақты мазмұнмен толықтыруға бағытталған маңызды қадам болды, – делінген келіссөздер қорытындысында.
Сондай-ақ Силяновска-Давкова 2025 жылғы мамырда Астанаға жасаған сапарын жылы еске алып, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа және Қазақстан халқына ізгі тілектерін жеткізді. Ол мемлекет басшыларының Анталия дипломатиялық форумы алаңында өткен соңғы кездесуін атап өтіп, халықаралық диалогты дамыту маңызын ерекше айтты.
Сапар аясында Арман Шаққалиев Солтүстік Македонияның Сыртқы істер және сыртқы сауда министрі Тимчо Муцунскимен келіссөздер жүргізді. Тараптар екіжақты сауданың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын жан-жақты талқылап, тауар айналымының тұрақты өсуіне жағдай жасау мәселесіне ерекше назар аударды.
100-ден астам македониялық және бірқатар қазақстандық компаниялардың қатысуымен өткен бизнес-форум қорытындысы бойынша Қазақстанның Сыртқы сауда палатасы мен Солтүстік Македонияның Экономикалық палатасы арасында Іскерлік кеңес құру туралы келісімге қол қойылды. Сонымен қатар «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ мен Солтүстік Македонияның инвестициялар тарту және экспортты ілгерілету агенттігі арасында бірлескен бизнес-жобаларды іске асыруға бағытталған ынтымақтастық туралы меморандум жасалды.
– Іскерлік кеңес құру екі елдің бизнес-қоғамдастықтары арасындағы байланысты күшейтіп, жаңа инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, – делінген ақпаратта.
Бизнес-форум нәтижесінде шамамен 500 млн теңге сомасына коммерциялық құжаттарға қол қойылды.
Скопьеге сапар барысында министр «Bunardzik» технологиялық және өнеркәсіптік даму аймағында болып, экологиялық таза өндіріс пен озық технологияларға мамандандырылған орталықтың жұмысымен танысты.
Сапардың жалғасы ретінде Стамбул қаласында ірі түрік бизнес өкілдерімен кездесулер өтті. Олардың қатарында Orzax Group, Roz Metal және Safi Holding компаниялары бар. Келіссөздер барысында аталған компаниялар Қазақстандағы қатысуын кеңейтуге, инвестициялық жобаларды іске асыруға, өндірістерді жергіліктендіруге және өнеркәсіптік кооперацияны дамытуға қызығушылық білдірді.
Айта кетейік, бұған дейін Солтүстік Македония Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың дипломатиялық тәжірибесі мол еенін айтқан болатын.