15:26, 27 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстан мен Түрікменстан үкіметтері қылмысқа қарсы бірлесе күреседі
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі қылмысқа қарсы бірлесе күресетін болды. Бұл туралы құжатты Президент мақұлдады.
- Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі арасындағы қылмыскерлікке қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген Ақорда таратқан құжатта.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Айта кетейік, Президент ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шағын құрамдағы отырысына қатысты.