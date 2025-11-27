KZ
    15:26, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Түрікменстан үкіметтері қылмысқа қарсы бірлесе күреседі

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі қылмысқа қарсы бірлесе күресетін болды. Бұл туралы құжатты Президент мақұлдады.

    о
    Фото: Kazinform

    - Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі арасындағы қылмыскерлікке қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген Ақорда таратқан құжатта.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Айта кетейік, Президент ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шағын құрамдағы отырысына қатысты.

