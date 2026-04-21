    15:16, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстан Моңғолияға вагон экспорттайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияға Атырау вагон құрастыру зауытының өнімдері сатылмақ. Бұл жөнінде Қазақстанның Сыртқы сауда палатасының басқарма төрағасы Мұрат Қарымсақов Қазақстан-Моңғолия бизнес форумында мәлімдеді. 

    Фото: ҚТЖ

    — Бүгінгі бизнес форумда Атырау вагон құрастыру зауытының өнімдерін сатып алу бойынша келісімшартқа қол қойылады. Меніңше, Моңғолия шамамен 6,7 млн доллар қаржыға вагон алады. Дегенмен, бұл — басы. Бірте-бірте сауда көлемі ұлғаяды, — деді ол журналистерге сұхбат бере отырып.

    Сонымен бірге, Мұрат Қарымсақов еліміз Моңғолияға экспорттайтын басқа да тауарларды атап өтті.

    — Бізден бұл ел электроника, азық-түлік, металлургия, құрылыс заттарын, астық өнімдерін сатып алады. Ал Қазақстан Моңғолиядан тері өнімдері, көкөністер т. б. тауарлар импорттайды, — деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін Тоқаев пен Хурэлсүх Қазақстан мен Моңғолияны жалғайтын автожол салуға келіскенін жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
