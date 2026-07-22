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    Қазақстан мұнай-газ химиясына 15 млрд доллар инвестиция тартуды көздеп отыр

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 22 шілдеде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінде Қоғамдық кеңестің төрағасы Жақып Хайрушевтің төрағалығымен Энергетика вице-министрі Санжар Жаркешовтың, Қоғамдық кеңес мүшелерінің және министрліктің құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің қатысуымен Қоғамдық кеңестің отырысы өтті.

    Қазақстан мұнай-газ химиясына 15 млрд доллар инвестиция тартуды көздеп отыр
    Фото: ҚР Энергетика министрлігі

    Отырыстың негізгі тақырыбы 2024–2030 жылдарға арналған Қазақстанның мұнай-газ химиясы өнеркәсібін дамыту мәселелері болды.

    Отырыс барысында мұнай-газ химиясы өнеркәсібін дамыту жөніндегі Жол картасын іске асыру аясында нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру жұмыстары жалғасып жатқаны атап өтілді. Қазіргі уақытта Парламентте инвестиция тарту үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған «Мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы» заң жобасы қаралып жатыр. Саланы дамыту жөніндегі жобалардың жиынтық инвестициялық портфелі шамамен 15 млрд АҚШ долларын құрайды.

    Қатысушыларға полиэтилен өндіру зауыты, газды бөлу кешені, сондай-ақ бутадиен, алкилат, полиэтилентерефталат және карбамид өндіру жобаларын іске асыру барысы туралы ақпарат ұсынылды. Бұл жобалардың барлығы Қазақстанда заманауи, жоғары технологиялық мұнай-газ химиясы кластерін қалыптастыруға бағытталған.

    Сонымен қатар отырыс барысында Энергетика министрлігінің отын-энергетика кешені мәселелері жөніндегі Қоғамдық кеңесінің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметінің қорытындылары шығарылды.

    Осыған дейін кореялық компаниялардың Қазақстанның энергетика саласына инвестиция салуға ниетті екені туралы жаздық.


    Энергетика ҚР Энергетика министрлігі Инвестициялар
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар