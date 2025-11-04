KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:41, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мұнайының Германияға жеткізілімі 25 пайызға артты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазан айында «Дружба» мұнай құбыры арқылы Германияға қанша көлемде мұнай жөнелтілгені белгілі болды. 

    Қазақстан мұнайының Германияға жеткізілімі 25 пайызға артты
    Фото: Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

    — Биыл қазанда «ҚазТрансОйл» АҚ Германияға әрі қарай жеткізу үшін «Адамова застава» мұнай тапсыру пункті бағыты бойынша «Транснефть» ЖАҚ магистральдық мұнай құбырлары жүйесіне 225 мың тонна қазақстандық мұнай тапсырды, — делінген «ҚазТрансОйл» АҚ-ның баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

    Ақпаратта айтылғандай, қыркүйекте Германияға «Адамова застава» бағыты бойынша 180 мың тонна қазақстандық мұнай жеткізілген.

    — Қарашада «ҚазТрансОйл» АҚ Энергетика министрлігінің мұнай тасымалдау кестесіне сәйкес, жүк жөнелтушілердің нақты мұнай тапсыруы жағдайында қазақстандық мұнайды экспортқа жөнелтуді жалғастыруды жоспарлап отыр, — дейді компаниядан.

    Еске сала кетсек, өткен жылы ҚазТрансОйлдың мұнайды экспортқа тасымалдауға қатысты тарифі өсетіні белгілі болды

    Тегтер:
    Экономика Экспорт Германия ҚР Энергетика министрлігі Мұнай
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
    Автор
    Соңғы жаңалықтар