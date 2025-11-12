KZ
    00:36, 12 Қараша 2025

    Қазақстан намысын қорғап жүргенімді мақтан тұтамын – Елена Рыбакина

    АСТАНА. KAZINFORM — 2022 жылғы Уимблдон және биылғы қорытынды турнирдің жеңімпазы, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина жанкүйерлеріне сөз арнады.

    Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстандық теннисші Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында 2025 жылдың қорытындысымен үндеу жариялады.

    - Қымбатты достар, менің сүйікті жанкүйерлерім! Сіздердің әрқайсыңызға мықты қолдауларыңыз – мінбеде, экранда, жіберген хабарламада және матчтан кейінгі жылы сөздеріңіз үшін алғыс айтамын. 

    Мен Қазақстан намысын қорғап, сіздерге жақсы көңіл-күй мен жеңістер сыйлап жүргенімді мақтан тұтамын. Әсіресе, қолына қалақша ұстаған балалардың көбейгенін көргенде, ерекше қуанамын. Егер менің ойыным сіздерді армандауға, еңбек етіп, өздеріңізге сенуге жетелесе, сол – мен үшін ең үлкен жеңіс. 

    Алда қысқа демалыс, сосын жаңадан дайындық басталады. Жеңісте де, қиын күндерде де бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздердің сенімдеріңіз маған күш береді. Кортта кездескенше. Алға, Қазақстан! – деп жазды Елена Рыбакина. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның әлемдік рейтингіде үздік бестікке енгенін жазған едік

    Тегтер:
    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
