Қазақстан өңірлерінде ономастика комиссияларының жұмыс ережелері жаңартылды
АСТАНА.KAZINFORM — Премьер-министр орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі облыстық ономастика комиссиялары және республикалық маңызы бар қалалардың және астананың ономастика комиссиялары туралы үлгілік ережені бекітті.
Атап айтқанда, негізгі міндеттерге жекеменшік білім беру ұйымдарына тұлғалардың есімдерін беру және оларды қайта атау мәселелерін келісу жөніндегі жаңа тармақ қосылды.
Сонымен қатар облыстық ономастика комиссиялары:
— Республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге атау беру, олардың атауын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша қорытындылар береді;
— Республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін аудандық маңызы бар қалалардың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің құрамдас бөлiктерiне атау беру, олардың атауын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша қорытындылар береді, сондай-ақ жекеменшік білім беру ұйымдарына тұлғалардың есімдерін беруді және оларды қайта атауды келіседі.
Сондай-ақ Республикалық маңызы бар қалалардың және астананың ономастика комиссиялары:
— Республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін — қаладағы аудандарға, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың құрамдас бөліктеріне атау беру және қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша қорытындылар береді, сондай-ақ жекеменшік білім беру ұйымдарына тұлғалардың есімдерін беруді және оларды қайта атауды келіседі.
Аталған бұйрық биыл 7 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін жекеменшік мектептер атауы ономастикалық комиссияның шешімімен берілетінін жазғанбыз.