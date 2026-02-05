KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:45, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстан өңірлерінде ономастика комиссияларының жұмыс ережелері жаңартылды

    АСТАНА.KAZINFORM — Премьер-министр орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі облыстық ономастика комиссиялары және республикалық маңызы бар қалалардың және астананың ономастика комиссиялары туралы үлгілік ережені бекітті.

    ономастика
    Фото: Маңғыстау өңірлік коммуникациялар қызметі

    Атап айтқанда, негізгі міндеттерге жекеменшік білім беру ұйымдарына тұлғалардың есімдерін беру және оларды қайта атау мәселелерін келісу жөніндегі жаңа тармақ қосылды.

    Сонымен қатар облыстық ономастика комиссиялары:

    — Республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге атау беру, олардың атауын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша қорытындылар береді;
    — Республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін аудандық маңызы бар қалалардың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің құрамдас бөлiктерiне атау беру, олардың атауын өзгерту, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша қорытындылар береді, сондай-ақ жекеменшік білім беру ұйымдарына тұлғалардың есімдерін беруді және оларды қайта атауды келіседі.

    Сондай-ақ Республикалық маңызы бар қалалардың және астананың ономастика комиссиялары:

    — Республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін — қаладағы аудандарға, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың құрамдас бөліктеріне атау беру және қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша қорытындылар береді, сондай-ақ жекеменшік білім беру ұйымдарына тұлғалардың есімдерін беруді және оларды қайта атауды келіседі.

    Аталған бұйрық биыл 7 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі

    Бұған дейін жекеменшік мектептер атауы ономастикалық комиссияның шешімімен берілетінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Ауыл Ономастика Ашық нормативтік-құқықтық актілер порталы
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
