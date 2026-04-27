Қазақстан өңірлік көлік хабын дамытуға бағытталған келісімдерге қосылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Бішкектегі халықаралық көлік форумына қатысып, бірқатар маңызды құжаттарға қол қойды. Бұл туралы Көлік министрлігі мәлім етті.
Бішкекте Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің өкілдерінің қатысуымен «Қырғызстан — өңірлік хаб: құрлықтарды байланыстыру» атты халықаралық көлік форумы өтті. Форум аясында Шанхай ынтымақтастық ұйымы және Түркі мемлекеттері ұйымы шеңберінде көлік министрліктері басшыларының кездесулері де ұйымдастырылды.
— ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің көлік министрліктері басшыларының 13-ші кеңесі аясында қазақстандық тарап күн тәртібіндегі негізгі мәселелер бойынша ақпарат ұсынып, халықаралық автомобиль тасымалдарына рұқсаттарды цифрландыру саласындағы өзара іс-қимыл жөніндегі ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды, — деп хабарлады ведомстводан.
Сонымен қатар, кеңес барысында тараптар ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы көлік саласындағы ынтымақтастықты дамыту жөніндегі арнайы жұмыс тобы туралы ережені келісті. Сондай-ақ мультимодальды құрлықтағы жүк тасымалдарын басқаруға арналған ШЫҰ-ның бірыңғай цифрлық платформасын құру тұжырымдамасының жобасын қоса алғанда, бірқатар өзге де құжаттар талқыланды.
— Кездесу қорытындысы бойынша ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөніндегі уағдаластықтарды бекіткен қорытынды хаттамаға қол қойылды. ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің көлік ведомстволары басшыларының 9-шы кездесуі барысында Қазақстан цифрландыруды енгізу және ұйымға мүше елдердің мемлекеттік шекараларынан өту үдерістерін жеңілдету жұмыстарының айрықша маңызын атап өтті, — делінген хабарлмада.
Атап айтқанда, электрондық жүкқұжатын (e-CMR) енгізу және шетелдік рұқсат бланкілерімен электронды алмасу жүйесін (e-Permit) кеңейту, оның ішінде жасанды интеллект элементтерін пайдалану жұмыстары ерекше атап өтілді. Іс-шара қорытындысы бойынша Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің көлікке жауапты министрліктері арасында e-CMR енгізу жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Цифрлық шешімдерді одан әрі енгізу жөніндегі қол жеткізілген уағдаластықтар кездесу қорытындысы бойынша қол қойылған бірлескен коммюникеде де бекітілді.
