Қазақстан Орта дәлізде маңызды рөл атқарады - Cargolux басшысы
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Орта дәлізді дамытуда маңызды рөл атқарады және халықаралық әуе жүктері үшін транзиттік қана емес, сонымен қатар коммерциялық алаңға айналуы мүмкін.
Бұл туралы Люксембургтегі жетекші еуропалық жүк тасымалдаушы Cargolux Airlines International S.A. компаниясының президенті Астана халықаралық әуежайымен ынтымақтастықты жандандыру аясында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің ЕО-дағы меншікті тілшісі.
2026 жылдың 1 маусымынан бастап Cargolux Қазақстан нарығына қайта оралып, аптасына 14 жүк рейсіне дейін орындауды жоспарлап отыр. Бұл Қазақстанның көлік байланысын, халықаралық сауданы одан әрі дамытуға және елдің кең ауқымды логистика және авиация амбицияларын жүзеге асыруға ықпал етеді.
Компания Астана халықаралық әуежайымен толық жұмысты қайта бастауды, сондай-ақ Қазақстан нарығына қайта оралу және отандық серіктестермен ынтымақтастықты жаңарту үшін Таяу Шығысты айналып өтетін жаһандық транзиттік жүк ағындарын қайта бөлуді уақтылы мүмкіндік ретінде қарастырып отыр.
Cargolux компаниясының Қазақстанда ұзақ тарихы бар екенін атап өткен жөн. Компания Алматы әуежайында 2007 жылы жұмыс істей бастады, қаланы техникалық жанармай құю пункті ретінде пайдаланып, Қазақстанды перспективалы транзиттік хаб ретінде қарастырды.
Коммерциялық шарттардың өзгеруіне және авиациялық отын бағасына қатысты мәселелерге қарамастан компания 2022 жылдың қаңтарына дейін Қазақстан нарығында өз орнын сақтап, аптасына орта есеппен шамамен екі рейс орындады.
2023 жылы әуе компаниясы Астана әуежайы арқылы да жұмыс істеп, Еуропа мен Шығыс Азия арасындағы бағыттар бойынша коммерциялық және техникалық рейстерді орындады. Алайда коммерциялық шарттарды, ең алдымен авиациялық отын шығындарын және қызмет жағдайларын ұзақ мерзімді болжамдылығына байланысты бұл операциялар 2023 жылдың тамыз айында тоқтатылды.
Cargolux-тың Қазақстанға оралуы Қазақстан мен Люксембург арасындағы көлік, логистика және экономикалық ынтымақтастықты нығайтудағы практикалық қадам болуы мүмкін, сонымен қатар Орта дәлізді дамытуға және Қазақстанның транзиттік әлеуетін жүзеге асыруға қосымша серпін береді.
Cargolux Airlines International S.A. президенті және бас директоры Ричард Форсон Kazinform агенттігіне берген сұхбатында компания біздің елімізбен ынтымақтастықтың қайта жандануын құптайтынын атап өтті.
- Астананы таңдаудың негізгі себептерінің бірі – біздің желіміздің, әсіресе Еуропа-Азия және Азия-Еуропа бағыттарында тұрақтылығын арттыру. Бұл геосаяси шиеленіс сала үшін қиындықтар тудырып жатқан қазіргі белгісіздік кезеңінде біз үшін маңызды. Сондықтан біз Астанаға оралатынымызға өте қуаныштымыз, - деді ол.
Р.Форсон сондай-ақ Орта дәліздің стратегиялық маңыздылығын және Қытай мен Еуропаны байланыстыратын негізгі көлік және логистикалық хаб ретіндегі Қазақстан рөлінің артуын атап өтті.
- Қазақстан Орта дәлізде автомобиль жолдары, теміржол және әуе қатынасы тұрғысынан маңызды рөл атқарады. Қазіргі кезеңде ол әсіресе Азиядан Еуропаға жүкпен оралатын ұшақтар үшін техникалық аялдама қызметін атқарады. Болашақта, Қазақстан экономикасы өскен сайын, Астанада коммерциялық аялдамалар жасай бастаймыз деп үміттенеміз, - деп атап өтті ол.
Компания басшысы сонымен қатар Қазақстан басты транзиттік хабтардың бірі ретіндегі мәртебесін сақтау үшін инфрақұрылымға айтарлықтай инвестициялар салып жатқанын қосты.
Еске сала кетсек, Қазақстан мен Люксембург арасындағы сауда айналымы 2025 жылы 19,7 млн АҚШ долларын (+1,3%) құрады.
Қазақстанда Люксембург капиталы бар 192 компания тіркелген. Люксембургте тіркелген және Қазақстанда жұмыс істейтін ең ірі компания - Eurasian Resources Group.
Cargolux Airlines International S.A. 1970 жылы құрылған және Люксембургте орналасқан. Компания халықаралық әуе жүк тасымалына маманданған және Еуропа, Азия, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Африка және Таяу Шығыста 90-нан астам бағытқа ұшады. Cargolux флоты негізінен Boeing 747 Freighter жүк ұшақтарынан тұрады. Бұл ұшақтар бір рейсте 130 тоннадан астам жүк тасымалдай алады.
Осыған дейін Петропавл әуежайы жанынан жаңа логистикалық хаб ашылатынын жаздық.
Сондай-ақ Қазақстанда Кенияның сауда хабы ашылатыны хабарланды.