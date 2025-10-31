KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:30, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстан полициясы Екатерина Биволға іздеу жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан полициясы әйгілі боксшы Дмитрий Биволдың бұрынғы жары Екатерина Биволға іздеу жариялады.

    Екатерина Бивол
    Фото: Instagram / bivol_kate

    - Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктіге бұлтартпау шарасы ретінде қамауда ұстау түрі таңдалды, – деп мәлімдеді полициядан.

    Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге мәліметтер жария етілмейді.

    Еске салсақ, Бішкек қалалық соты боксшы Дмитрий Биволдың бұрынғы жұбайы Екатерина Биволды сырттай қамауға алу туралы шешім шығарып, халықаралық іздеу жариялады. Ол әлеуметтік желілерде қырғыз халқына қатысты қорлайтын сөздер айтқан видеолардан кейін ұлттық және діни алауыздықты қоздыру бабы бойынша іс қолғалған.

     

