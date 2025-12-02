KZ
    10:46, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан посткеңестік кеңістікте дәрі айналымын қатаң реттеуші жүйесі бар бірінші ел болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үкімет отырысында дәрі айналымын қатаң реттеу 2026 жылы күшейтілетінін айтты. 

    Ақмарал Әлназарова
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Елде өндірілетін дәрілік заттардың экспорттық әлеуеті мен сапасын арттыру үшін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаһандық бенчмаркинг құралы бойынша Ұлттық реттеу жүйесінің жетілуінің 3-ші деңгейіне қол жеткізу қажет. Биыл жүргізілген бағалауға сәйкес ДДҰ сарапшылары 8 индикатор бойынша жоғары баға берді, — деді министр.

    Ақмарал Әлназарова бұл Қазақстанға не беретінін айтты.

    — 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында жетілудің 3 деңгейін мойындауды растау жоспарланып отыр. Қазақстан посткеңестік кеңістікте қатаң реттеуші жүйесі бар бірінші ел болады, — деді ведомство басшысы.

    Бұған дейін министрлік соңғы 5 жылда елімізден 2,5 мың дәрігер шетелге жұмыс істеуге кеткенін хабарлаған еді

