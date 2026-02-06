KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:30, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстан Президенті Исламабадтағы қастандық әрекетті қатаң айыптады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Пәкістанның Президенті мен Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қасым-Жомарт Тоқаев Исламабадтағы лаңкестік актінің салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Президент Асиф Али Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шарифке көңіл айтты.

    — Қазақстан Президенті қастандық әрекетті қатаң айыптады. Сонымен қатар құрбан болған азаматтар мен жарақат алған адамдардың туған-туыстарын сабырға шақырып, Пәкістан халқының қайғысына ортақ екенін жеткізді, — делінген хабарламада.

    Осыдан бұрын Пәкістан астанасы Исламабадтағы шейіттер мешітінің маңында болған жарылыстан кем дегенде 31 адам қаза тапқаны белгілі болды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Терроризм және экстремизмге қарсы күрес Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар