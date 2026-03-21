KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:01, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстан Президентінің атына Наурыз мерекесіне орай құттықтау жеделхаттары келді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына шет мемлекеттер басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау жеделхаттары келіп жатыр. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ресей Президенті Владимир Путин жеделхатында екі ел арасындағы ықпалдастықтың жоғары деңгейін атап өткен. 

    – Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас жан-жақты стратегиялық серіктестік пен одақтастық сипатына ие. Бұл байланыстар қос халықтың игілігі үшін және Еуразия кеңістігіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту мүддесіне сай алдағы уақытта дәйекті түрде дами түсетініне кәміл сенемін, – делінген жеделхатта. 

    ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин Мемлекет басшысы мен қазақстандықтарды Ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың деніне саулық, еңбегіне табыс тіледі. 

    – Былтыр Сізбен екі мәрте кездестік. Біз екіжақты қарым-қатынас пен түрлі саладағы ынтымақтастықты дамыту жөнінде маңызды уағдаластықтарға қол жеткізіп, Қытай мен Қазақстан арасындағы жан-жақты әрі мәңгі стратегиялық серіктестіктің жаңа даму кезеңіне жедел қадам бастық. Мен өзара саяси сенімді тереңдетуге, сан қырлы ықпалдастықты нығайтуға және тағдыры ортақ Қытай-Қазақстан қоғамдастығын одан әрі дамытуға әрі іске асыруға Сізбен бірге күш жұмылдыруға әзірмін, – деп жазды Қытай көшбасшысы. 

    Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев ерте заманнан келе жатқан мереке екі ел арасындағы байланыстарды кеңейтуге ықпал етіп, өзбек-қазақ халықтарының тұрмыс-тіршілігіндегі айтулы күн деп санайды. 

    – Жоғары деңгейдегі диалогты жандандырудың және бірлескен күш-жігердің арқасында Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы өзара құрмет пен қолдауға негізделген стратегиялық қарым-қатынас пен одақтастық жоғары сапалы деңгейге көтерілді. Алдағы уақытта да осы бағыттан айнымаймыз деп сенемін, – делінген жеделхатта. 

    Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров Қасым-Жомарт Тоқаевтың аса жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас Қазақстан халқына бейбітшілік пен өркендеу тіледі. 

    – Біздің озық мәдениетіміз бен игі дәстүрлерімізді ұлықтайтын осынау көктем мерекесі халықтарымыздың достығын бекемдеп, құт-береке әкелсін, – деп жазған Қырғыз Президенті. 

    Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Мемлекет басшысы мен бауырлас Қазақстан халқына жылы лебізін жолдады.

    – Көнеден келе жатқан мейрамның ізгі дәстүрлері Тәжікстан мен Қазақстан арасындағы достық қарым-қатынасты, стратегиялық серіктестік пен одақтастықты нығайтып, қос халықтың игілігі үшін жаңа мазмұнмен байи береді деп ойлаймын, – деді Тәжікстан басшысы. 

    Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов Наурыз мерекесіне орай ақжарма тілегін жеткізді. 

    – Адамзаттың бай мәдени мұрасының ажырамас бір бөлігі саналатын, сондай-ақ ізгілікті насихаттайтын наурыз мерекесі халықтар арасындағы достық пен бірлікті күшейте түседі. Аталған айрықша мереке Сізге және халқыңызға бақыт, қуаныш пен табыс сыйласын, – деді Сердар Бердімұхамедов. 

    Мемлекет басшысын сонымен қатар Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев, Беларусь Президенті Александр Лукашенко, Иран Президенті Масуд Пезешкиан, Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шариф, Түркі мемлекеттері ұйымының бас хатшысы Кубанычбек Өмірәлиев құттықтады. 

    Бұған дейін Президенттің Ұлыстың ұлы күніне арналған концертті тамашалағанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Құттықтау Мереке Наурыз Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар