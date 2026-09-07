Қазақстан сәндік көшет өндірісін дамытып, импортқа тәуелділікті азайтпақ
АСТАНА. KAZINFORM - Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі – Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Үкіметтегі кеңесте отандық сәндік көшет шаруашылығын дамыту мәселелері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Мемлекет басшысының орман алқаптарын одан әрі қалпына келтіру және ұлттық саябақтар инфрақұрылымын дамыту жөніндегі алға қойған міндеті шеңберінде отандық сәндік өсімдіктерді өсіру шаруашылығын дамыту ерекше маңызға ие. Олар елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша жобаларды отырғызу материалымен қамтамасыз етеді. Кеңесте саланың негізгі мәселелері және отандық өндірісті кеңейту үшін қажетті шаралар қарастырылды.
Қазіргі таңда Қазақстан импорттық отырғызу материалына тәуелділікті сақтап отыр. Сонымен қатар отандық көшет шаруашылықтарында өсірілген өсімдіктер жергілікті климаттық жағдайларға жақсы бейімделген және өмір сүру деңгейі жоғары. Сондай-ақ олар химиялық өңдеуге және өсу стимуляторларын қолдануға аз шығындарды қажет етеді. Бүгінде ішкі нарықтың көлемін және импортқа тәуелділік деңгейін бағалау қиын: ресми статистика сәндік өсімдіктердің өндірісін бөлек ескермейді.
Сәндік көшет шаруашылығы – белгілі бір табиғи-климаттық жағдайларға бейімделген стандартталған отырғызу материалын өндіруге бағытталған өсімдік шаруашылығының жас, жоғары технологиялық және ғылымды қажет ететін кіші саласы. Бүгінгі таңда жасыл кеңістіктер абаттандыру элементі ғана емес, сонымен қатар экологиялық, инженерлік және эстетикалық функцияларды орындайтын қалалық инфрақұрылымның маңызды бөлігі болып саналады. Орталық Азия өсімдіктер питомнигі қауымдастығының өкілдері атап өткендей, салада сәндік дақылдарға стандарттар жоқ. Жерді пайдалану мәселесі де реттелмеген: ҚР Жер кодексінде сәндік көшет өсіруге арналған жердің жеке санаты жоқ. Жердің нысаналы мақсатының қолданыстағы түрлері, оның ішінде орман өсіру және бау-бақша өсіру, кейіннен қазу және трансплантациялау арқылы өсімдіктерді өсіруді көздейтін көшетжайлар қызметінің ерекшелігін ескермейді. Ауылшаруашылық жерлерінде жұмыс істеу кезінде күрделі жылыжайлар, қоймалар мен автоматты суару жүйелерін салуға шектеулер туындайды.
Тағы бір мәселе сәндік көшет шаруашылығы саласындағы қызмет түрлерін жіктеуге қатысты. Сала өкілдерінің пікірінше, қолданыстағы жіктеу өсіру ерекшелігі мен отырғызу материалына қойылатын талаптарды ескере отырып нақтылауды қажет етеді. Сонымен қатар кеңеске қатысушылар отандық питомниктер желісін дамыту және экспорттық нарықтарға шығу үшін айтарлықтай әлеуетті атап өтті. Қазақстанның географиялық жағдайы климаттық жағдайлары ұқсас елдерге бағдарлануға мүмкіндік береді. Күрт континентальды климатта өсірілген өсімдіктер бейімделу мен өмір сүрудің бәсекелестік артықшылығына ие.
Кеңес қорытындысы бойынша Серік Жұманғарин Экология министрлігіне Ауыл шаруашылығы, Өнеркәсіп министрліктерімен, әкімдіктермен және сала өкілдерімен бірлесіп сәндік көшет шаруашылығының жай-күйіне кешенді талдау жүргізуді тапсырды. Ол отандық өндіріс пен импорттың көлемін, өңірлердің қажеттіліктерін, сондай-ақ саланы дамыту үшін барлық кедергілерді қамтуы тиіс. Сондай-ақ мемлекеттік органдар бизнестің осы саладағы экономикалық қызмет түрлерінің жіктелуін жетілдіру және СЭҚ ТН егжей-тегжейін жетілдіру мәселелерін пысықтайды.
Айта кетейік, осы кезде елімізде жабайы өсімдіктердің генетикалық қоры зерттеліп жатыр.