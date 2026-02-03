KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:54, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын 2 медальмен аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында шорт-тректен жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты аяқталды.

    Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын 2 медальмен аяқтады
    Фото: ҰОК

    Аталған жарыста Қазақстан құрамасы екі медаль жеңіп алды.

    Богдан Вехов қола жүлдені місе тұтты. Ол 1 000 метр қашықтықта үшінші болып мәреге жетті.

    Әйелдер эстафетасында Полина Омельчук, Нұрия Алпысбай, Гүлдана Жалмұхан және Анастасия Галечина да жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтеріліп, қола медаль алды.

    Полина Омельчук 1 000 метр қашықтықта жүлдеге бір қадам жетпей, төртінші орынға тұрақтады. Сонымен қатар спортшы В финалына екі рет (500 және 1 500 метр) жолдама алды.

    В финалына Богдан Вехов (1 500 метр), Павел Цой мен Тамирлан Жолдас (500 метр) өтті. Сондай-ақ ерлер құрамасы да эстафетаға жолдама алды.

    Тегтер:
    АҚШ турнир Спорт Шорт-трек
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
