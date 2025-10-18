Қазақстан Сыртқы істер министрі ТМД Экономикалық сотының төрағасымен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Экономикалық сотының төрағасы Герман Нұрбаевпен кездесті, деп хабарлайды СІМ баспасөз қызметі.
Кездесу барысында ТМД аясындағы құқықтық ынтымақтастықты дамыту мәселелері, сондай-ақ халықаралық шарттар нормаларын біркелкі қолдануды қамтамасыз ету мен Ұйым кеңістігіндегі интеграциялық процестердің тиімділігін арттыруында ТМД Экономикалық сотының рөлі талқыланды.
«Қазақстан сыртқы саяси ведомствосының басшысы Экономикалық соттың ТМД-ның негізгі институттарының бірі ретінде мемлекетаралық экономикалық өзара іс-қимылдың құқықтық негізін нығайтуға және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің мүдделерін қорғауға ықпал ететін маңыздылығын атап өтті», делінген министрліктің ақпаратында.
Өз кезегінде Г.Нұрбаев Экономикалық соты жұмысының ағымдағы бағыттары, оның ішінде ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің өтініштерін қарастыру тәжірибесі мен халықаралық шарттарды талқылау мәселелері бойынша құқықтық қорытындылар дайындау туралы мәлімдеді.
Кездесу соңында Қазақстанның ТМД органдарының қызметіндегі белсенді және сындарлы рөлін жалғастыруға, сондай-ақ ұйымның институционалдық негіздерін нығайтуға бағытталған бастамаларды қолдауға бейілділігі аталып өтті.
Бұған дейін Қазақстан мен Германия СІМ басшылары телефон арқылы сөйлесті.