    23:10, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан СІМ басшысы Украина елшісімен екіжақты ынтымақтастықты талқылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Украинаның Қазақстандағы Елшісі Виктор Майконы қабылдады. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады.

    Қазақстан СІМ басшысы Украина елшісімен екіжақты ынтымақтастықты талқылады
    Фото: ҚР СІМ

    — Сұхбаттастар екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылап, өзара қызығушылық тудыратын бірқатар халықаралық және өңірлік тақырыптар бойынша пікір алмасты. Кездесу қорытындысы бойынша Астана мен Киев арасында саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы сындарлы диалогты тереңдетуге дайындық расталды, — делінген хабарламада.

    Осыған дейін Қазақстан Украинадағы қақтығысты реттеу бойынша келіссөздің жандануына қолдау білдіретінін жазғанбыз.

    Сонымен қатар Мемлекет басшысы БҰҰ мінберінде Украина айналасындағы дағдарысты шешудің басты қағидатын атады.

