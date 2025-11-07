Қазақстан СОР30 Тараптар конференциясы көшбасшылары cаммитінің ашылуына қатысты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бразилияның төрағалығымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының Тараптар конференциясының 30-шы сессиясы (СОР30) көшбасшылары cаммитінің ресми ашылуы өтті. Бұл туралы ҚР Экология министрлігі хабарлады.
Пленарлық отырысқа мемлекет және үкімет басшылары, парламент спикерлері, сыртқы істер министрлері, салалық министрліктердің және халықаралық ұйымдардың басшылары қатысып, климаттың өзгеруіне қарсы күрестегі өзекті сын-қатерлер мен міндеттемелерді талқылады.
Аталған іс-шараға Қазақстан делегациясын Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев басқарды.
Саммиттің ашылуында Бразилия Президенті Луис Инасио Лула да Силва бұл кездесудің климаттық күн тәртібі бойынша халықаралық жұмылу мен диалогтың маңызды кезеңі екенін атап өтті. Ол Саммиттің Амазония өңірінде өтуі Бразилия, аймақ және жалпы әлем үшін зор символдық мәнге ие екенін, себебі тарихта алғаш рет СОР тропикалық ормандардың ортасында өткізіліп отырғанын айтты.
Саммиттің бірінші күнгі пленарлық отырысында сөз сөйлеген Қазақстан делегациясының жетекшісі Ерлан Нысанбаев Қазақстанның жаһандық климаттық күн тәртібіне адалдығын растап, еліміздің климат саласындағы күш-жігері мен қабылданып жатқан шаралар туралы халықаралық қауымдастықты хабардар етті.
Сонымен қатар министр Ерлан Нысанбаев өз сөзінде делегация басшыларын 2026 жылы Қазақстанда өтетін Аймақтық экологиялық саммитке қатысуға шақырды.
Келесі жылы Қазақстан өңірлік экологиялық саммит өткізетінін жазған болатынбыз.