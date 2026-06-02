Қазақстан спорттық құзға өрмелеуден әлем кубогы кезеңінде өнер көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM – Испанияның Алькобендас қаласында спорттық құзға өрмелеуден әлем кубогының кезеңі өтті.
Қазақстандық спортшылар «жылдамдық» дисциплинасында бақ сынады.
Әмір Маймұратов 1/8 финалға дейін жетіп, 13-орынға тұрақтады. Дамир Тоқтаров та ширек финал жолдамасы үшін сынға түсуі керек болған, алайда жарыс жолына шыққан жоқ. Нәтижесінде ол 16-орынды иеленсе, Әлішер Мұрат 33-сатыдан көрінді.
Әйелдер арасында Тамара Улжабаева 22-нәтиже көрсетті. Анна Баларшина 27-орын алса, Арина Новицкая 36-орынға жайғасты.
Айта кетейік, Елдос Сметов Қытайда өтетін Гран-при турниріндегі басты қарсыластарын білді.