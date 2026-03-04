Қазақстан Таяу Шығысқа әскери контингент жібере ме – министрлік жауабы
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Бейбітшілік кеңесіне ешқандай қаржылық жарнасыз қосылды. Жарғыда көрсетілген 1 млрд АҚШ доллары – ерікті жарна және мүшелік шарты болып саналмайды.
Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев айтты.
Оның айтуынша, Қазақстанның Бейбітшілік кеңесіне қосылуы еліміздің ұлттық мүдделеріне толық сәйкес келеді және диалогты дамытуға, халықаралық қауіпсіздікті қолдауға, көпжақты ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған сыртқы саясатымыздың стратегиялық бағытымен үйлеседі.
— Мемлекет басшысы бұл бастаманы нақты әрі жедел нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған өзекті қадам ретінде бағалады. Президентіміз атап өткендей, бейбітшілік мазмұнсыз декларациялар арқылы емес, нақты іс-қимылдар арқылы орнығуы тиіс. Қаржыландыру мәселесіне келсек, Қазақстан Бейбітшілік кеңесіне ешқандай қаржылық жарнасыз қосылды. Жарғыда көрсетілген 1 млрд АҚШ доллары көлеміндегі ерікті жарна – мүшелік шарты болып табылмайды, бұл әрбір қатысушының дербес құқығы, — деді Ерлан Жетібаев елордада өткен баспасөз мәслихатында.
Сонымен бірге, ресми өкіл БАҚ-та әскери контингент жіберу мәселелері талқыланып жатқанын, бұл ретте тек ресми дереккөзге сүйену керегін айтты.
— Мемлекет басшысы өз сөзінде Қазақстан халықаралық тұрақтандыру күштерін қолдауға дайын екенін мәлімдеді. Атап айтқанда, далалық госпиталі бар медициналық бөлімшелерді, сондай-ақ азаматтық әскери үйлестіру орталығына бақылаушылар жіберу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Яғни операцияның тек гуманитарлық құрамдас бөлігі туралы айтылып отыр. Жолдау туралы шешім қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатаң қабылданады, — деді ол.
Бұдан бөлек, Қазақстан гуманитарлық азық-түлік жіберуге, палестиналық студенттер үшін Қазақстан ЖОО-ында 5 жыл мерзімге 500 білім грантын бөлуге, электронды үкімет саласындағы тәжірибесімен бөлісуге дайын.
Еске сала кетсек, 19 ақпанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысты.