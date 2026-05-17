Қазақстан, Тәжікстан және Өзбекстан Түркістан облысы диқандарын сумен қамтамасыз ету мәселесін талқылады
АСТАНА. KAZINFORM - Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов 2026 жылғы маусым–тамыз айларында «Бахри-Точик» су қоймасының жұмыс режимін келісу мәселесіне арналған Қазақстан, Тәжікстан және Өзбекстан су шаруашылығы және энергетика ведомстволары мен ұйымдарының отырысына қатысты.
Іс-шараға Тәжікстан Республикасының Энергетика және су ресурстары министрі Далер Джума, Өзбекстан Республикасының Су шаруашылығы министрі Шавкат Хамраев, сондай-ақ Өзбекстан Республикасының Энергетика министрі Журабек Мирзамахмудов қатысты.
Кездесу барысында тараптар алдағы вегетация кезеңіне арналған «Бахри-Точик» су қоймасының жұмыс режимі бойынша ұсыныстарын таныстырды. Бұл кезеңде Түркістан облысының Мақтаарал және Жетісай аудандары диқандарының қажеттілігі үшін мемлекетаралық «Достық» каналы арқылы су беру жоспарланып отыр.
Жиынға қатысушылар қаралған мәселелер бойынша пікір алмасып, бірлескен хаттама жобасының жекелеген параметрлері бойынша консультацияларды жалғастыруға келісті.
– Біздің бірлескен жұмысымыз жылдан-жылға трансшекаралық су ресурстарын әділ бөлуге мүмкіндік беріп келеді. Қазақстан Сырдария өзені бассейніндегі тұрақты су шаруашылығы жағдайын қамтамасыз ету бағытындағы өзара іс-қимылды жалғастыруға дайын екенін растайды. Біз үшін қабылданатын шешімдердің барлық тараптың мүддесін ескеруі аса маңызды, – деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Айта кетейік, Қазақстан Орталық Азия елдерінің ішінде жан басына шаққанда суды ең үнемді тұтынған ел болды.